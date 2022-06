La passion des hommes, la passion de Dieu

Depuis quelques années, grâce particulièrement à sa petite-fille Florence Richter, on redécouvre Marie-Thérèse Bodart, la femme de Roger Bodart, un de nos grands poètes, morte en 1981 à 72 ans. Avec ce Mont des Oliviers, toute son œuvre de fiction est maintenant rééditée : cinq romans forts, dissemblables, d’un romantisme sensuel et exacerbé, d’un fantastique et d’une modernité étonnante, d’un insolite parfois inquiétant. Et d’une grande puissance d’évocation. C’est le cas pour ce Mont des Oliviers, qui, sous le couvert d’une retraite de la vie au couvent, parle en fait de passion et de solidarité entre les humains. On est dans les années 30. Agnès et sa sœur Catherine aiment le même homme, qui ne vaut d’ailleurs leur amour. Catherine le tue, Agnès s’enferme au couvent. Comme pour prendre sur elle tous les péchés des hommes et tenter sa et leur rédemption.