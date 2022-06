Voyager en train: une solution plus coûteuse?

Coûteux et fastidieux pour les destinations lointaines, le train tente de s’imposer comme une solution privilégiée et bon marché pour les courtes et moyennes distances.

Selon le baromètre publié par Europe Assistance, seuls 11 % des Belges comptent se rendre en vacances en train cet été. Les trois critères principaux guidant le choix du moyen de transport sont la commodité, l’habitude… et le prix. Mais alors que la menace d’un chaos estival pèse sur les aéroports et que le prix de l’essence n’en finit plus de grimper, le train pourrait devenir une alternative plus séduisante pour le portefeuille.

« On prévoit une augmentation de 10 % sur les TGV intercités cet été », confirme la SNCF. Même son de cloche à la SNCB. « On sent un engouement qui vient sans doute de la hausse du prix des carburants, mais aussi parce qu’il s’agit d’un moyen de transport durable. »