Sporting Charleroi: les Zèbres ont repris l’entraînement ce vendredi matin (vidéos)

Après trois grosses semaines de congé, le staff et les joueurs du Sporting de Charleroi ont retrouvé le Mambourg et le terrain d’entraînement de Marcinelle en excellent état ce vendredi matin. Pour l’occasion, Edward Still pouvait compter sur une quinzaine de joueurs puisque les plus jeunes terminent leurs examens tandis que les internationaux bénéficient actuellement de leurs congés après avoir prolongé leur saison. Le jeune Ernest De Neve, tout juste débarqué de Grez-Doiceau pour évoluer avec les U23, était notamment présent. Ce sera le cas de plusieurs jeunes amenés à évoluer en U23 afin de pallier les absences dans le noyau A en ce mois de juin.

Cette première séance était l’occasion pour Rudi Cossey de faire ses premiers pas au sein du staff carolo.