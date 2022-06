La Cour constitutionnelle annule les nouveaux objectifs du secondaire flamand

A la suite d’un recours introduit par l’enseignement catholique et par les écoles de pédagogie Steiner, entre autres, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler les objectifs finaux d’enseignement fixés début 2021 pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire de Communauté flamande.

La Cour constitutionnelle a rendu jeudi un arrêt qui devrait secouer l’enseignement flamand. A la suite d’un recours introduit par l’enseignement catholique et par les écoles de pédagogie Steiner, entre autres, la Cour a décidé d’annuler les objectifs finaux d’enseignement fixés début 2021 pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire de Communauté flamande.

Dans le cas du nouveau décret, les objectifs finaux sont si nombreux et si détaillés qu’on ne peut plus parler d’objectifs « minimaux ». La limitation, admise, de la liberté d’enseignement n’est plus proportionnée, juge la Cour. Au passage, la Cour pointe les avis du Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l’enseignement) et du Conseil d’État qui avaient émis « de vives préoccupations » à ce sujet quand le texte du décret avait été rédigé.