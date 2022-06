Faire le bon choix, pour ne pas manquer l’avion vers le Qatar: le point sur les dix dossiers mercato chauds de l’été chez les Diables

Comme chaque été, certains Diables rouges sont tentés ou forcés d’aller voir ailleurs. Fin de contrat ou de prêt, envies de grandeurs et de nouveaux défis, les choix posés lors de ce mercato seront un peu plus cruciaux qu’à l’accoutumée. Et pour cause : à cinq mois du Mondial, il ne faut pas se tromper !

Pour un joueur de foot, l’herbe est souvent plus verte ailleurs. Quand vous ne passez votre temps qu’à l’admirer depuis un banc, l’envie de se lancer dans un nouveau challenge est tout à fait compréhensible. Lorsque vos performances et votre valeur explosent, la tentation de faire le grand saut vers un club de l’élite mondiale l’est tout autant. Des 32 qui composaient le groupe de Roberto Martinez en juin, une petite moitié va devoir, plus que d’habitude, s’assurer de faire le bon choix cet été. Et pour cause, puisque la prochaine saison qui débute en août dans la plupart des grands championnats fera rapidement une pause à la mi-octobre pour laisser place au Mondial qatari. « On essaie de faire comprendre aux joueurs qu’il y a toujours, lors d’un transfert, une période d’incertitude et d’adaptation à une nouvelle culture, un nouveau style de football, une nouvelle langue aussi parfois », pointait récemment Roberto Martinez. « Selon moi, un joueur a besoin de six semaines d’adaptation quand il arrive dans un nouveau club.