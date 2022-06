Philippe Tison, suspendu temporairement par le PS

Suite à nos révélations dans le journal du 10 juin, l’ancien bourgmestre d’Anderlues (2006-2020) et député fédéral (depuis 2019) socialiste, Philippe Tison a été entendu par la commission de vigilance du PS, ce jeudi. Cette audition a duré dix minutes, durant lesquelles Philippe Tison a pu se défendre et apporter de nouvelles pièces au dossier. Ce vendredi, la commission de vigilance a décidé de « suspendre temporairement Philippe Tison de sa qualité de membre du PS, jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire en cours, auquel moment la commission statuera à nouveau ». Cependant, comme il n’est pas exclu du PS mais suspendu, le député n’est pas exclu du groupe PS à la chambre. Cependant, il ne pourra plus participer aux réunions de l’USC d’Anderlues, à celles de la fédération de Thuin, ni à celles des instances du parti

Vendredi, Le Soir révélait qu’une instruction avait été lancée par la justice de Charleroi à l’encontre du député pour corruption, trafic d’influence et détournement de biens publics. Plusieurs marchés publics sont passés au peigne fin par la justice, notamment le chantier de rénovation de la piscine communale en 2006. L’intéressé, qui a été auditionné par la justice le 26 avril 2022, estime, lui, n’avoir « absolument rien à se reprocher ».