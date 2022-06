«La beauté de la musique nouvelle, c’est sa variété»

Quatre pièces écrites il y a moins de 10 ans, réunies lors d’une soirée mettant à l’honneur la musique classique radicale du XXIe siècle (avec des compositions de Cassandra Miller, Øyvind Torvund et Georg Friedrich Haas ainsi que de Tom De Cock, Gerrit Nulens, Noé Soulier) : ce samedi à Bozar, le concert « A walk into the future » lance une collaboration à long terme entre le Brussels Philharmonic et Ictus, ensemble incontournable de musique contemporaine. Ce concert marque aussi le début officiel de l’union avec le chef d’orchestre israélien Ilan Volkov, qui prendra ses fonctions de chef d’orchestre invité permanent du Brussels Philharmonic en septembre.