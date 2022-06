Réforme approuvée en Pro League: retour à 16 équipes et division des points en playoffs dès la saison 2023-2024

L’Assemblée générale de la Pro League, l’instance du football professionnel belge, a approuvé vendredi à Louvain le nouveau format de compétition pour la D1A.

La nouvelle formule, à partir de la saison 2023-2024, comprendra 16 équipes avec des playoffs 1 et 2 où la division des points sera maintenue, et pourrait compter jusqu’à trois descendants (deux descendants et un barragiste).