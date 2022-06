Grand Baromètre: la N-VA remonte, Conner Rousseau superstar

Le parti de Bart De Wever conforte son leadership devant le Vlaams Belang. Et Vooruit se dégage de la mêlée, porté par la popularité de son président, personnalité la plus populaire de Flandre.

En Flandre, il n’y a pas de grande mêlée politique comme on peut souvent les observer côté francophone. Il y a deux partis dominants, à l’aile droite et extrême droite. Et les autres loin derrière.