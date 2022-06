Grand Baromètre: c’est une première, le MR confortablement en tête à Bruxelles

Pour la première fois depuis les élections de mai 2019, les libéraux sont premiers dans la capitale, à une confortable distance du PS et d’Ecolo. Ils dépassent d’ailleurs de 4,5 points leur dernier score électoral. Le PS reprend également de belles couleurs, flirtant avec son score de 2019. Ecolo, lui, est en perte sensible de vitesse.

On entend déjà Georges-Louis Bouchez triompher. A raison, s’agissant de la capitale. D’autant que cette fois, les trois partis traditionnellement en tête ne se tiennent plus dans un mouchoir. C’est en effet une première depuis les élections de mai 2019 : notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos de ce mois de juin donne le MR numéro un à Bruxelles, et assez nettement. Puisqu’avec 22 % des intentions de vote, le mouvement réformateur devance ses concurrents directs, PS et Ecolo, de quasi 3 (19,1 %) et 4 points (18 %). Certes, cela reste dans la marge d’erreur (de 4,2), mais c’est aussi la première fois que les libéraux dépassent les 20 % dans la capitale (ils étaient même tombés à 14 % en octobre 2020).