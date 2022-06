Des communes wallonnes interdisent l’alcool dans les camps scouts

Quatre communes du Luxembourg et de Namur interdisent, cet été, l’alcool dans les camps scouts. Les scouts préfèrent, eux, la sensibilisation et rappellent que les animateurs signent un code qualité.

GSM, ordinateur, bijoux, cigarettes, substances illicites et alcool. Voici les principaux objets qui sont interdits de présence dans les camps scouts. Ce qui est valable pour les animés l’est cependant souvent moins pour les animateurs. Au point que trois communes de la province du Luxembourg, Florenville, Chiny et Bouillon, et une autre de la province de Namur, Andenne, ont décidé d’interdire la présence d’alcool dans les camps durant cet été. Non pas qu’on aille faire souffler le ballon tous les soirs, mais l’objectif visé est de pouvoir réagir fermement en cas de problèmes graves.