Abattage sans étourdissement: Fouad Ahidar éjecté du bureau de Vooruit pour avoir voté contre la consigne du parti

« Le bien-être animal est important pour Vooruit. Nous sommes pour l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. C’est un point de vue qui a émergé d’un débat interne ayant inclus beaucoup d’intervenants et de communautés. On doit pouvoir débattre solidement en interne, puis prendre ensemble une décision et la mettre en œuvre en étant unis, à Bruxelles aussi », a affirmé Conner Rousseau dans un communiqué.

M. Rousseau a ajouté en avoir averti l’intéressé et la direction bruxelloise du parti. Il dit ne plus vouloir communiquer à ce sujet et vouloir œuvrer au pouvoir d’achat et à la santé.