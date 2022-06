Valentine Dumont: «Je me suis demandé pourquoi j’ai dû faire face à tant d’obstacles…»

Un peu plus d’an après l’Euro 2021 qui s’était déroulé au même endroit et où elle avait été la meilleure représentante belge, Valentine Dumont va retrouver Budapest, à partir de ce week-end, à l’occasion, cette fois, des Mondiaux qui se sont substitués à ceux de Fukuoka. Depuis douze mois, la Namuroise, qui fêtera ses 22 ans le 2 juillet, a vu sa carrière prendre de sacrés virages avec l’épisode de sa non-sélection pour les JO de Tokyo, malgré l’invitation de la Fédération internationale (Fina), et le licenciement, fin février, de son entraîneur, Ronald Claes de la Fédération francophone, où il occupait le poste de responsable « haut niveau ». Restée fidèle à ce dernier, devenu persona non grata au sport-études de Liège qu’il dirigeait jusque-là, elle a dû préparer ces Mondiaux (et l’Euro de Rome qui suivra en août, NDLR) en devenant une « sans piscine fixe » et en vivant de stage en stage à l’étranger, en se faisant parfois aider par une psychologue du sport pour l’aider à surmonter ces épreuves.