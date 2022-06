Podcast – Tout savoir avant le deuxième tour des élections législatives françaises

Publié le 17/06/2022

C’est bientôt la fin de cette longue séquence électorale en France avec le deuxième tour des élections législatives ce dimanche. D’un côté, le camp du président fait tout pour obtenir la majorité la plus large possible. En face, Jean-Luc Mélenchon et l’alliance des gauches, électrisés par des bons résultats au premier tour, espèrent un nombre record de députés.

Préface de ce dimanche électoral français avec Joëlle Meskens, notre envoyée permanente à Paris.

