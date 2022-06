Du mouvement chez les Belgian Cats: Kyara Linskens rejoint le sélectionneur Valéry Demory à Montpellier

L’intérieure ostendaise des Belgian Cats, 25 ans, rejoint ainsi son sélectionneur en équipe nationale, le Français Valéry Demory.

Kyara Linskens poursuit son tour d’Europe après avoir quitté la Belgique en 2017 où elle a porté les couleurs de Wavre-Sainte Catherine, Castors Braine et Namur. Elle évoluait en Russie à la saison dernière, à Orenburg, où elle tournait à une moyenne de 11,4 pts et 8,1 rebonds de moyenne en championnat, 7,6 pts et 4,1 rebonds de moyenne en EuroCoupe.