Pierre Locht prend du galon: le nouveau CEO du Standard intègre le CA de l’Union belge

La semaine dernière, Locht, 34 ans, a été confirmé en tant que CEO du Standard, poste qu’il occupait par intérim depuis le mois d’avril et le rachat du club par 777 Partners. Il était arrivé au Standard en 2011 en tant que team-manager avant de devenir responsable juridique en 2015.

Le Conseil d’Administration de la Pro League est ainsi réduit de neuf à six administrateurs, dont deux indépendants. «Il y aura des objectifs en matière de diversité ainsi qu’un certain nombre de codes de conduite et d’accords afin d’éviter les conflits d’intérêts», a promis encore l’instance professionnelle du football belge.