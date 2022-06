NBA: les Warriors, un peu plus dans l’histoire

Certains avaient enterré les Warriors bien trop tôt. La saison 2019-2020, raccourcie par le Covid, Golden State l’avait bouclée à la... 30e et dernière place (15 victoires pour 50 défaites). Les détracteurs y voyaient le début de la fin de cette équipe. Sauf que c’était vite oublier les obstacles auxquels elle avait dû faire face : le départ de Kevin Durant (deux fois champion en étant chaque fois élu meilleur joueur des finales), un déménagement (exit l’historique Oracle Arena d’Oakland, welcome le flambant neuf Chase Center de San Francisco) et les blessures de Klay Thompson et Steph Curry. Le premier s’était déchiré les ligaments croisés du genou lors de la finale perdue en juin 2019 face aux Toronto Raptors avant de se rompre le tendon d’Achille : il ne rejouera pas avant le 9 janvier... 2022. Le second s’était cassé la main avant d’enchaîner divers pépins pour ne disputer que cinq petites rencontres lors de cette funeste saison 2019-2020.