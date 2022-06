Grève de Ryanair les 24, 25 et 26 juin: à quelles perturbations faut-il s’attendre?

Un demi-litre d’eau par voyage et par membre du personnel de cabine (hôtesses et stewards), uniquement durant cette saison estivale et à l’essai. C’est, selon le syndicat CNE, la seule avancée concrète proposée par Ryanair qui avait promis de nouvelles propositions pour ce vendredi aux syndicats alors que la menace de grève couvait déjà depuis plusieurs jours. Pas de quoi relancer les négociations, selon la CNE. L’appel à la grève les 24, 25 et 26 juin, comme dans d’autres pays d’Europe (Espagne, Italie, Portugal et peut-être d’autres) est donc officiellement déposé.

Dans sa dernière missive, Ryanair estime pourtant avoir réalisé « des progrès significatifs. Cependant, la délégation semble être obsédée par la coordination avec d’autres pays pour soutenir leurs menaces de frappes qui ne sont même pas soutenues par l’équipage dans ces pays. » Et Ryanair affirme refuser de négocier quoi que ce soit sous la menace d’une grève. Sauf que, répètent les syndicats, francophone et néerlandophone, ça fait des semaines que Ryanair ne répond pas aux demandes concrètes du personnel et, avant tout, au respect des lois sociales en Belgique dans l’application des salaires et des conditions de travail. Ryanair « promet d’y travailler » si la menace de grève est levée. Des promesses auxquelles les syndicats ne croient plus.