Wikileaks: Julian Assange fera appel de son extradition vers les États-Unis

« Je passerai chaque heure d’attente à me battre jusqu’à ce que Julian soit libéré et que justice soir rendu », a déclaré Stella Assange, son épouse. « Cette décision est celle que nous redoutions depuis une décennie », a renchérit Jennifer Robinson, l’une des avocates de Julian Assange. « C’est une menace pour la liberté d’expression pour tous les journalistes. Il encourt une peine de 175 années de prison pour avoir publié des informations pour lesquelles il a gagné des prix à travers le monde. »

La déception pour Stella Assange et pour les proches du journaliste est d’autant plus grande qu’une lueur d’espoir avait fait croire à une autre issue pour cette affaire en janvier 2021, lorsqu’un juge avait décidé qu’il serait trop dangereux pour la santé mentale de Julian Assange de l’envoyer aux États-Unis.

Selon Jennifer Robinson, une multitude d’abus de procédure ont été commis au cours de la totalité de l’affaire. « Des objets ont été confisqués dans l’ambassade, il a été espionné, nous aussi, en tant qu’équipe légale, sa famille aussi », a expliqué l’avocate. « Il y a eu des complots illégaux pour l’assassiner et le kidnapper… Il est difficile de penser à une affaire qui a connu autant d’injustices et de défauts de procédure que celle-ci. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à le libérer et si nous n’y parvenons pas, ce sera vraiment inquiétant sur ce que cela dit de la justice de ce pays et de l’avenir du journalisme. »