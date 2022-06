Grand Baromètre: le MR nettement en tête à Bruxelles, une première C’est une première dans la capitale depuis les élections : les libéraux devancent assez nettement le PS, qui reprend de belles couleurs, et Ecolo, en sensible perte de vitesse.

A Bruxelles, le MR dépasse d’ailleurs de 4,5 points son dernier score électoral, décrochant 22% des intentions de vote. - Belga.

Publié le 17/06/2022 à 19:00

Pour la première fois depuis les élections de mai 2019, les libéraux sont premiers dans la capitale, à une confortable distance du PS et d’Ecolo. Voilà l’enseignement majeur de notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos à Bruxelles. Le MR dépasse d’ailleurs de 4,5 points son dernier score électoral, décrochant 22 % des intentions de vote. Le PS reprend également de belles couleurs par rapport à notre dernier sondage, + 4 points, à 19,1 %. Flirtant dès lors avec son score de 2019 et obtenant son troisième meilleur résultat depuis les élections en douze sondages.

Ecolo, lui, est en perte sensible de vitesse. Premier en mars à Bruxelles, le parti réalise son plus mauvais score depuis trois ans (comme il y a pile un an) : 18 %, soit 3,6 points en dessous de son score électoral. C'est la seule formation francophone à accuser un tel recul dans la capitale. De son côté, Défi reste stable. Et le PTB (13,6 %, son plus mauvais score depuis un an et demi) semble avoir atteint son plafond dans la capitale. Au hit-parade des personnalités, Sophie Wilmès reste la personnalité que les Bruxellois veulent le plus voir jouer un rôle important dans les prochains mois, à quasi-égalité avec Alexander De Croo, Paul Magnette arrivant troisième. Et quand on leur demande par qui ils se sentent le mieux représentés aujourd'hui, le duo de tête reste le même, mais Raoul Hedebouw occupe la troisième marche du podium. Intentions de vote en Wallonie : le PS se redresse Avec 25,3 % des intentions de vote, le PS se détache à la première place en Wallonie, en progression eu égard à notre sondage de mars (22,4 %), et légèrement en dessous du score (26,1 % des voix) réalisé aux élections de mai 2019. Derrière, tous reculent un petit peu. Le MR cède légèrement, pointé à 19,2 %, contre 20,4 % en mars, et 20,5 % des voix aux élections. Le MR est talonné par le PTB, qui obtient 19,1 % des intentions de vote, c'est un peu moins qu'en mars (19,7 %), c'est mieux qu'aux élections (13,8 %). Ecolo recueille 14,4 % des intentions de vote, contre 15 % en mars, et 14,9 % des voix aux élections de 2019. Loin derrière cette fois, Les Engagés obtiennent 8,8 % des intentions de vote, alors que le CDH (rebaptisé entre-temps) avait capté 10.7 % des suffrages aux élections il y a trois ans, et 9,5 % des intentions de vote dans notre sondage de mars. Défi, enfin : 4,2 % des intentions de vote, contre 3,7 % en mars, et 4,1 % des voix en 2019. Les trois les plus populaires : Sophie Wilmès, Alexander De Croo, Paul Magnette. Mais les trois par lesquels les Wallons s'estiment le mieux représentés sont : Wilmès toujours, puis Raoul Hedebouw, devant De Croo. Flandre : la N-VA domine à nouveau le Vlaams Belang La N-VA conforte sa première position en Flandre pour le deuxième sondage consécutif. Le parti de Bart De Wever plafonne à 24,9 % des intentions de vote (+1,5) soit sa meilleure performance depuis les élections de 2019, où elle engrangeait 25,5 %.

Juste derrière donc, le Vlaams Belang doit désormais se contenter de 22,6 % des intentions (+0,4). L’électeur flamand ne semble pas complètement pardonner à l’extrême droite ses affinités avec la Russie et son inconfort à condamner l’agression de l’Ukraine. Le Vlaams Belang arrivait en tête de dix sondages consécutifs jusqu’à l’invasion. Mais attention ! Un challenger, de gauche celui-là, continue à faire de la résistance. Il s’agit de Vooruit (ex-SP.A). Il est désormais proche des 15 % et se détache toujours plus de ses poursuivants, le CD&V (10,2 %), l’Open VLD (9,3 %), le PTB-PVDA (8,5 %) et Groen (7,9 %). Des indices laissent penser que le succès de Vooruit est en grande partie dû à celui de son président, Conner Rousseau qui arrive pour la première fois en tête du classement des personnalités que les Flamands souhaitent voir exercer des responsabilités. Il se paye le luxe de dépasser Bart De Wever et Alexander De Croo. Le même trio est cité, dans un autre ordre, lorsqu’il s’agit de savoir par qui les Flamands se sentent le mieux représentés : De Wever, Rousseau, De Croo. À lire aussi Grand Baromètre: la N-VA remonte, Conner Rousseau superstar

Pourquoi deux classements des personnalités Pour la première fois dans ce Grand Baromètre, nous publions intégralement deux classements de personnalités. Le premier, habituel, sonde les électrices et électeurs sur les personnes qu’ils et elles souhaitent voir jouer un rôle important dans les prochains mois. Et le second, que nous ajoutons en intégralité, leur demande qui les représente le mieux. L’ajout de cette deuxième question nous permet d’affiner notre analyse. Il est parti du constat que certains partis sont très populaires dans les intentions de vote, mais sans que leurs hommes et femmes politiques arrivent en tête du classement des personnes que les sondés verraient aux responsabilités. Nous avons donc ajouté une question pour mesurer la popularité sans évoquer le rôle à jouer. Les résultats confirment nos suppositions : on peut être populaire sans nécessairement être attendu aux responsabilités. Par exemple, dans ce Grand Baromètre, le président du Vlaams Belang est la quatrième personnalité par laquelle les personnes interrogées se sentent le mieux représentées, mais seulement la douzième qu’elles souhaiteraient voir dans un gouvernement. En Wallonie, Raoul Hedebouw est seulement sixième dans le premier classement mais deuxième dans le second. Le même constat s’applique pour Georges-Louis Bouchez, quinzième dans le premier classement en Wallonie et sixième dans le second. Ou François De Smet, septième personne par laquelle les personnes interrogées se sentent représentées à Bruxelles, mais treizième seulement s’il s’agit de le voir jouer un rôle important.