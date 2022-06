Grand Baromètre: la Vivaldi n’a plus que trois sièges de majorité

Le gouvernement De Croo ne dispose plus, selon nos projections en sièges, que de 78 élus à la Chambre. Sa majorité diminue de sondage en sondage depuis septembre dernier.

Si les élections avaient lieu demain, à en croire les projections réalisées par Ipsos, la Vivaldi – qui compte tout de même sept partis – n’aurait plus que trois sièges de majorité, en totalisant 78 sur 150 à la Chambre. Contre 87 élus à l’issue du scrutin de mai 2019. Une perte non négligeable de neuf strapontins donc, qui n’empêcherait pas une telle coalition, mais qui en dit long sur sa popularité déclinante. Et sur la complexité qui attend potentiellement les négociateurs au lendemain du scrutin de 2024, si sept partis démocratiques suffisent à peine à atteindre la majorité parlementaire…