La pénurie d’enseignants nuit gravement à l’égalité sociale

Parmi les causes de la pénurie, quantitative et qualitative, il y a l’attractivité du secteur privé, les élèves perturbateurs, le manque de soutien de la hiérarchie et la surcharge administrative, conséquence des réformes pensées, loin de la base, par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

La pénurie d’enseignants a pour conséquence la multiplication de cours non assurés ou assurés par des enseignants sans titres requis, elle génère désordres et inégalités. La moitié des pays européens connaissent cette situation.

En résumé, le métier d’enseignant est frappé par le déclassement.

Le monde académique, suiveur du stratège McKinsey avec le Pacte d’excellence, estime que « l’attractivité de la carrière d’enseignant est la réponse à la pénurie ». Les enseignants deviendront « un instrument pour améliorer la performance du système éducatif » et, avec le Pacte, ils seront attirés vers le métier grâce à « un cadre d’une dynamique collective d’organisation apprenante et d’une évolution substantielle de leur métier aux enjeux actuels de l’école », dans la pratique du métier, ils seront responsabilisés (1).

Du désordre dans les écoles

A propos de l’attractivité, l’action de la FWB pose question. En 2014, elle a légiféré en matière de titres et de fonctions (2). En bref, un décret a classé les diplômes requis pour exercer une fonction de l’enseignement obligatoire. Les postulants sont ordonnés dans trois catégories distinctes avec droits et avantages différents. La mise en pratique a rapidement conduit au désordre dans les écoles, surtout dans celles à indice socio-économique faible : complexification des recrutements, retard d’organisation, cours non attribués, atomisation des charges, fin de fonction pour des enseignants non pourvus du bon titre, etc. Dans l’enseignement qualifiant, où les enseignants avec des titres requis sont plus rares, la pénurie a été aggravée, l’absentéisme prolongé des élèves et le décrochage ont augmenté. La déscolarisation qui en découle conduit alors à une perte de chances d’insertion sociale et crée, à son tour, d’autres pénuries, nuisant au marché du travail.

Malgré les mesures prises par la FWB, les chiffres sont là. Selon les résultats d’une étude parue dans Le Soir (3), les taux d’attrition après cinq ans sont de 30,9 % pour les enseignants de « première carrière », de 49,6 % pour les enseignants de « seconde carrière » (en reconversion professionnelle) et de 65,7 % pour les enseignants sans certification pédagogique. À lire aussi Ecoles: voici les mesures pour lutter contre la pénurie de professeurs

Structurellement, pour améliorer la qualité de l’enseignement et améliorer l’attractivité du métier, le Pacte d’excellence a prévu la « mastérisation » de la formation (4). En allongeant d’un an la durée des études, il y aura, avec une année sans diplômés, moins d’enseignants sur le marché de l’emploi. Avec un flux sortant et sans flux entrant, la fonction deviendra encore plus critique.

La « mastérisation » en question

Si personne ne conteste l’amélioration de la formation, il faut néanmoins s’interroger sur la manière d’organiser celle-ci, à l’initial comme en continu. L’amélioration des résultats par la « mastérisation » est en effet incertaine au regard de ce qu’on observe en France et au Grand-Duché de Luxembourg. En France, depuis 2011, la formation initiale des enseignants du primaire et du secondaire est de cinq ans d’Université. Les trois premières années sont consacrées aux savoirs disciplinaires, le master est professionnalisant et mène au concours de recrutement. La réforme imposant le master pour s’inscrire au concours a fait chuter de moitié le nombre de candidats au concours de 2012. Dix ans plus tard, on lit dans Libération à propos de l’organisation de la rentrée : « On sait déjà qu’il manquera des enseignants le 1er septembre dans certaines académies. Si l’autonomie accrue des établissements scolaires, tant poussée par Macron et par les consultants McKinsey qui l’entourent, est approuvée par le nouveau ministre, elle va évidemment augmenter la pénurie et les inégalités : les professeurs recherchent les écoles dans lesquelles les conditions de travail sont les meilleures. Celles qui sont dans les zones favorisées vont donc recueillir le plus de demandes, et seuls les enseignants qui n’ont pas pu avoir de postes ailleurs iront dans celles de l’éducation prioritaire » (5) La pénurie est telle que certaines académies, comme celle d’Amiens, tentent d’attirer des candidats avec des entretiens d’embauche express (job dating). À lire aussi Isolement, départs précoces... le blues des nouveaux profs

Chez ces voisins, malgré le niveau universitaire de la majorité de leurs enseignants, les résultats ne sont pas là. Aux tests Pisa, dans les trois domaines de compétences, leurs classements ne sont pas meilleurs qu’en FWB, ils sont parfois pires (6). Les taux de déscolarisation sont proches des nôtres et il existe une pénurie d’enseignants certifiés. En FWB, la « mastérisation » provoquera probablement aussi une diminution du nombre de candidats régents et instituteurs. L’année supplémentaire occasionnera en effet un coût et un manque à gagner importants pour les familles appartenant au socle social traditionnel de l’Ecole Normale depuis la création de la première Ecole Normale de l’Etat en 1843. Avec la naissance de la Belgique, l’Ecole Normale est devenue une école professionnelle fortement démocratisée, contrairement au régime de Guillaume 1er qui avait créé deux universités et, en 1817, une Ecole Normale de niveau universitaire à Lierre.

En conclusion, avec la « mastérisation » des études et l’évaluation en cours de carrière du Pacte d’excellence, l’enseignement obligatoire comptera de plus en plus d’écoles « portes ouvertes ». Ces portes seront malheureusement celles de la sortie pour les jeunes enseignants découragés par les réformes et aussi pour les élèves déscolarisés faute d’encadrement. A politique inchangée, le résultat de l’aggravation de la pénurie pour l’enseignement obligatoire sera de rendre l’école encore plus inégalitaire. À lire aussi La pénurie de profs aggravée par l’abandon des jeunes

(1) Contrats d’objectifs.

(2) Décret du 11/4/2014.

(3) Le Soir du 25 mai 2022 : thèse de doctorat de Thibaut Coppe.

(4) Décret du 7/2/ 2019 (modifié en 2021 et reporté).