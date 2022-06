Inflation : peut-on comparer avec les années 80?

La Belgique a déjà connu des taux d’inflation aussi élevés qu’aujourd’hui dans les années 70 et 80. Y a-t-il des similitudes entre les époques ? Quels remèdes ont été appliqués ? Décodage.

L’inflation très élevée que l’on observe actuellement est exceptionnelle mais ne constitue pas une première. La Belgique a déjà connu une première période de forte inflation entre 1973 et 1977 avec un sommet en 1975 à 12,8 %. Puis une deuxième, consécutive au second choc pétrolier, qui s’est étendue de 1980 à 1984. Peut-on tracer des parallèles entre les deux époques et en particulier avec celle du début des années 80, lorsque l’inflation s’est installée durablement ? S’il y a bien des similitudes, la situation est tout de même assez différente.