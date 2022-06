Grand Baromètre: a ce stade, Les Engagés ne séduisent pas davantage que le CDH, voire moins

Ce sera sans doute leur seule consolation : tout est dans la marge d’erreur. Mais Les Engagés ne verront pas de signal encourageant dans notre dernier Grand Baromètre. Ils réalisent en effet leur troisième pire score à Bruxelles sur douze sondages depuis le scrutin et le cinquième plus mauvais en Wallonie. Chaque fois à deux points de leur résultat électoral de 2019. Deux points, rien de grave ? Si quand, comme dans la capitale, on passe dès lors – et assez nettement – sous le seuil électoral de 5 %. Autrement dit : si l’ex-CDH ne fait pas mieux que 3,8 % à Bruxelles en 2024, il ne sera tout bonnement plus représenté au Parlement bruxellois. Et si ces intentions de vote se vérifient dans deux ans, le parti perdrait encore un de ses cinq députés à la Chambre.