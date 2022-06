La saga du vote sur l’abattage rituel divise un peu plus encore la classe politique bruxelloise

Le feuilleton a débuté en octobre dernier. Divisé, le gouvernement bruxellois renvoie le dossier de l’abattage rituel au parlement. Trois partis de la majorité bruxelloise (Défi, Groen et l’Open VLD) déposent en janvier une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable, comme en Flandre et en Wallonie. Dès son arrivée, le texte crispe les partenaires socialistes et écologistes. Les invectives et les accusations de racolage électoral volent. La saga vient de s’achever huit mois plus tard.