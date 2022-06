Titre, Europe et descente: la D1A va réapprendre la vie à 16

En soi, l’aspect le plus important de la réforme n’est pas le retour à 16 équipes en D1A à l’issue de la saison prochaine. Que le dernier plan du CEO de la Pro League Lorin Parys soit adopté ou pas, la Jupiler Pro League vivait de toute façon sa dernière année de transition à 18 équipes. Pour rappel, cette solution avait été le seul compromis possible à l’issue de la fameuse AG du 1er août 2020 dans les salles du Crowne Plaza à Diegem, réintégrant Waasland-Beveren et faisant monter OHL et le Beerschot à une semaine de la reprise du championnat. Prévue initialement pour deux ans, elle avait été prolongée une saison de plus à cause de l’impact financier d’une saison 2020-2021 accomplie, hormis durant une fenêtre de six semaines, à huis clos.