Vague de chaleur: la Ville de Mons active son Plan Canicule

Le dispositif de veille est accessible aux personnes âgées de 75 ans et plus ainsi qu’aux personnes isolées.

L’équipe du Service Cohésion Sociale de la Ville de Mons apportera une attention particulière aux seniors et aux personnes isolées lors des jours de fortes chaleurs, ont indiqué vendredi les instances montoises dans un communiqué. Un renforcement des maraudes en rue est également prévu par les services du CPAS.

« Il s’agit de s’assurer que nos seniors sont en sécurité », a indiqué Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons. « Si la personne ne répond pas au bout de deux ou trois appels, on contacte un proche ou nous nous rendons au domicile. Une attention particulière sera également portée aux sans-abris. Nous leur distribuerons de l’eau en suffisance et ferons en sorte de les diriger vers nos structures d’accueil où ils pourront bénéficier d’ombre, d’un peu d’air et de douches pour se rafraîchir. »