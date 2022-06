Ce week-end, ça passe ou ça casse pour le budget Défense

Le week-end ne sera pas seulement chaud au plan météorologique. Pour la Vivaldi, il le sera aussi au plan politique. Le kern (comité ministériel restreint) se réunit en effet ce samedi, à 11h30, pour tenter de trouver un accord dans le dossier des investissements pour la Défense. La Belgique s’est engagée, en 2014, à porter ces dépenses à 2 % du PIB d’ici 2035 (ce qui représente 10 milliards supplémentaires). Oui mais à l’époque, les verts n’étaient pas au pouvoir. Et ils sont nettement opposés à cette idée.

Depuis quelques semaines, le bras de fer a donc lieu entre écologistes et libéraux singulièrement. Le Premier ministre Alexander De Croo (OpenVLD) veut respecter l’engagement de la Belgique, certainement dans le contexte de la guerre en Ukraine, et pouvoir annoncer un accord en ce sens au sommet de l’Otan, fin juin à Madrid. « Ou on reste dans le club, ou on n’y reste pas ; mais si on reste, il ne faut pas payer moins que les autres », résume-t-on en coulisses.