ATP Queen’s: Matteo Berrettini et Marin Cilic dans le dernier carré

Botic van de Zandschulp et Filip Krajinovic complètent le tableau des demi-finales.

L’Italien Matteo Berrettini, 10e mondial qui se remet d’une blessure à la main, et le Croate Marin Cilic (17e), l’un des joueurs en forme de la saison, se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales du Queen’s.

«Je n’ai pas très bien commencé le match, je me suis fait breaker, mais c’est le tennis et il faut gérer les différentes situations. Puis j’ai trouvé la bonne énergie au milieu du premier set et après ça, j’ai senti que le match avait basculé en ma faveur», a commenté le puissant joueur de 26 ans.

Il affrontera samedi le Néerlandais Botic van de Zandschulp (29e) pour tenter de se hisser de nouveau en finale.

L’an dernier, dans la foulée de son titre au Queen’s, l’Italien avait atteint la finale à Wimbledon, sa première en Grand Chelem.

Blessé à la main droite, Berrettini avait renoncé au Masters 1000 de Miami en mars puis à l’ensemble de la saison sur terre battue. Depuis son retour en juin sur le gazon de Stuttgart, il a aligné sept victoires de suite avec au passage le titre en Allemagne.

Dans l’autre demie, le Serbe Filip Krajinovic (48e), qui a difficilement mis un terme à l’étonnant parcours du Britannique Ryan Peniston (180e et tombeur notamment au premier tour du finaliste de Roland-Garros Casper Ruud)) 4-6, 6-3, 6-3, affrontera l’un des hommes en forme de cette saison, le Croate Marin Cilic (17e), double vainqueur du Queen’s (2012 et 2018).

Demi-finaliste à Roland-Garros, l’ex-N.3 mondial joue son premier tournoi sur gazon de la saison et pour se hisser dans le dernier carré, il a écarté vendredi le Finlandais Emil Ruusuvuori (56e) 7-6 (7/), 6-4.