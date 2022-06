Grand Baromètre: le top 30 des personnalités à Bruxelles

Du côté des personnalités bleues, malgré son absence pour raisons médicales liées à son mari, Sophie Wilmès reste la personnalité politique préférée des Bruxellois, à quasi-égalité avec Alexander De Croo. Et celle par laquelle ils se sentent le mieux représentés. Le président Georges-Louis Bouchez, hyper-présent médiatiquement lui, est 8e, en gain de trois places, et 6e si l’on pose la question de la meilleure représentation. Paul Magnette et Elio Di Rupo restent d’ailleurs parmi les cinq premiers dans nos deux hit-parades de popularité. Et Thomas Dermine fait un bond de dix places dans le deuxième tableau.