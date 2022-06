GP de Canada: Max Verstappen domine les premiers essais libres

Le champion du monde en titre et actuel leader du championnat Max Verstappen s’est révélé le plus rapide sur les 4,361 km du circuit tracé sur l’île Notre-Dame. Il a couvert son meilleur tour en 1:15.158. Le Néerlandais a devancé de 246/1000e (1:15.404) l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari). Un autre Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a signé le 3e meilleur chrono à 373/1000e (1:15.531). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complètent le top 5 à respectivement de 461/1000e (1:15.619) et 508/1000e (1:15.666) du natif de Hasselt.

Le Britannique Lewis Hamilton, lauréat du dernier GP du Canada, a signé le 8e chrono au volant de sa Mercedes à 719/1000e (1:15.877). Il a devancé l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), auteur de la pole en 2019, 9e à 883/1000e (1:16.041).