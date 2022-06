Grand Baromètre: le top 30 des personnalités en Wallonie

Niveau personnalités, on ne peut ignorer le bond en avant de Raoul Hedebouw dans le second classement Ipsos mesurant la popularité, où il se hisse à la deuxième place, entre Sophie Wilmès et Alexander De Croo (en baisse), devant Paul Magnette et Elio Di Rupo, pourtant tous deux en forme.

Les trois les plus populaires : Sophie Wilmès, Alexander De Croo, Paul Magnette. Mais les trois par lesquels les Wallons s’estiment le mieux représentés sont : Wilmès toujours, puis Raoul Hedebouw, devant De Croo.