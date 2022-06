Jean-Louis Trintignant, un héros très discret

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, l’acteur est décédé à 91 ans. Primé à Cannes, à Berlin, César du meilleur acteur en 2013, il a tourné avec les plus grands et avait l’art de partager sa passion de toujours, la poésie. C’était un géant.

Quand on pense à Jean-Louis Trintignant, immense homme de cinéma comme immense homme de théâtre, avec presque 70 ans de carrière, plus de 120 films, beaucoup de grands moments de cinéma habités par sa voix de velours tourmentée, parfois sarcastique, se bousculent évidemment : Et Dieu… créa la femme, de Roger Vadim, Un homme et une femme, de Claude Lelouch (Palme d’or en 1966), Le conformiste, de Bertolucci, Ma nuit chez Maud, de Eric Rohmer, Z, de Costa-Gavras (qui lui vaut le Prix d’interprétation au Festival de Cannes en 1969), Trois couleurs : Rouge, de Kieslowski, Regarde les hommes tomber, de Jacques Audiard, Ceux qui m’aiment prendront le train, de Patrice Chéreau, Amour, de Michael Haneke (Palme d’or en 2012). Pour ne dire que quelques-uns des plus évidents. La liste est si longue…