Grand Baromètre: le top 30 des personnalités en Flandre

Des indices laissent penser que le succès de Vooruit est en grande partie dû à celui de son président, Conner Rousseau qui arrive pour la première fois en tête du classement des personnalités que les Flamands souhaitent voir exercer des responsabilités. Il se paye le luxe de dépasser Bart De Wever et Alexander De Croo. On remarquera que Sammy Mahdi, qui devrait devenir président du CD&V dans quinze jours, ne part non plus triomphant. Il est seulement dixième dans notre classement des personnes qui pourraient, aux yeux des électeurs, exercer des responsabilités.