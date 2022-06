Météo: entre chaleur et orages, voici les prévisions pour ce week-end

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein et le temps calme, mais les températures resteront assez élevées avec des minima généralement compris entre 15 et 20 degrés, voire davantage dans les grandes villes.

Samedi sera une journée très chaude. Le temps sera généralement ensoleillé. Le temps restera sec dans la plupart des endroits jusqu’au soir. Dans l’intérieur du pays, les maxima se situeront entre 30 et 35 degrés, très localement cela peut être un peu plus. Les températures les plus élevées seront enregistrées dans l’est et le sud du pays. En mer et dans les Polders, il fera beaucoup plus frais à cause de la brise marine.