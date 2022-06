Un douzième Tour de France pour Philippe Gilbert

L’équipe Lotto a dévoilé les noms des six premiers coureurs sélectionnés (sur huit) pour la Grande Boucle qui s’élancera le vendredi 1er juillet de Copenhague.

Philippe Gilbert fêtera donc bel et bien ses 40 ans le jour de l’étape Dunkerque-Calais, le 5 juillet prochain. Non pas qu’il en doutait mais l’équipe Lotto n’avait livré qu’une certitude depuis le début de la saison en ce qui concerne la Grande Boucle, à savoir Caleb Ewan. « Je souhaite aller au Tour pas uniquement parce qu’il s’agira du dernier. C’est la plus grande épreuve du monde, je suis au Tour de Suisse précisément pour y peaufiner les derniers réglages. »

L’Ardennais entend profiter de la moindre opportunité pour viser une victoire d’étape, via une échappée de préférence, à l’occasion de sa dernière participation. Les parcours offerts en première semaine disposent de l’éventail parfait de ce qu’il apprécie et, par surcroît, il pourra donner un solide coup de main au sprinter australien.