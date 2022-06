Podcast – Grand Baromètre: le MR en pôle à Bruxelles, Ecolo en chute

Publié le 18/06/2022

Le MR qui remonte à Bruxelles, Ecolo qui souffre et la N-VA qui consolide son trône en Flandre. Voici quelques enseignements du grand baromètre RTL-IPSOS-Le Soir.

Le sondage a été réalisé du 6 au 14 juin auprès de 2552 répondant. On y trouve aussi les classements de popularité de nos dirigeants. Pour plus d’éclaircissements, on est allé voir Bernard Demonty, chef du service politique.

