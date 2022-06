L’enthousiasme et la complémentarité

On a trop souvent pesté dans le monde du sport belge sur le manque de renouvellement ou l’immobilisme de ses dirigeants pour ne pas se féliciter de retrouver aujourd’hui à la tête du COIB deux ex-sportifs de haut niveau ayant une volonté de s’investir sans relâche. Face à l’enthousiasme de Jean-Michel Saive et de Cédric Van Branteghem et à la complémentarité du duo qu’ils forment, il faut vraiment être de bien mauvaise grâce pour faire la fine bouche.

Depuis leur entrée en fonction respective, les deux hommes n’ont pas ménagé leur peine et les avis recueillis à leur égard, en interne ou en externe, sont unanimement positifs. Tous les deux ont l’intention de faire bouger les choses pour rendre l’institution olympique, pour laquelle on sent qu’ils ont un respect immense, encore plus incontournable dans un paysage sportivo-institutionnel où il n’est pas toujours aisé de manœuvrer, les intérêts et les ambitions des uns n’étant pas forcément ceux des autres.