Adrien Rabiot poussé vers la sortie par la Juventus: le club serait prêt à le vendre dès cet été

Le médian français pourrait quitter, dès cet été, la Vieille Dame et la Serie A par la même occasion.

Les médias italiens annoncent qu’Adrien Rabiot pourrait être poussé vers la sortie par la Juventus et ce dès ce mercato estival. Si cela se confirme, un départ en Premier League serait envisageable pour l’international français. « Personnellement je n’en ai pas discuté avec le club. J’essaie actuellement de ne pas gérer ces choses-là pour me concentrer sur l’équipe de France. Je laisse faire mon agent. Pour l’instant je suis sous contrat avec la Juve et il n’y a rien qui signale que je vais partir », répondait-il au début du mois de juin, lorsqu’il a été interrogé sur son avenir.

Si Adrien Rabiot semble éloigner toutes éventualités de départ immédiat, ce ne serait pas forcément le cas du club turinois. En effet, selon les informations de Sky Italia et du journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain âgé de 27 ans aurait été placé sur la liste des transferts par son club. Il pourrait donc ainsi être vendu dans les prochaines semaines.