Météo: jusqu’à 35ºC ce samedi

Dans l’intérieur du pays, les maxima se situeront entre 30 et 35ºC, très localement peut-être un peu plus. Les températures les plus élevées seront enregistrées dans l’est et le sud du pays.

Il fera très chaud et généralement ensoleillé samedi. Dans le nord-ouest et le nord, il pourrait y avoir encore quelques nuages élevés et moyens dans l’après-midi, mais le temps restera sec dans la plupart des endroits jusqu’au soir, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans l’intérieur du pays, les maxima se situeront entre 30 et 35ºC, très localement peut-être un peu plus. Les températures les plus élevées seront enregistrées dans l’est et le sud du pays. Dans les terres, le vent soufflera faiblement à modérément du sud-ouest. En mer et plus tard dans le nord-ouest du pays, le vent tournera progressivement au nord et deviendra généralement modéré à assez fort.