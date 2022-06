Golf: Thomas Pieters passe le cut à l’US Open contrairement à Adrien Dumont de Chassart

L’Anverois a réalisé une bonne performance lors du second tour de l’US Open de golf aux Etats-Unis.

Grâce à un deuxième tour en 68 coups, Thomas Pieters a passé le cut à l’US Open de golf, troisième majeur de la saison, vendredi à Brookline aux Etats-Unis.

Pieters, 30 ans, avait signé un premier tour en 72 coups jeudi avant de signer une meilleure performance vendredi avec une carte de 68 coups avec cinq birdies et trois bogeys. Avec un total de 140 coups, l’Anversois occupe la 24e place, suffisant pour passer le cut et disputer les deux derniers tours. Il compte cinq coups de retard sur les Américains Collin Morikawa et Joel Dahmen qui se partagent la tête.