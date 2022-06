L’Antwerp veut frapper fort: le Great Old souhaite recruter Dries Mertens et Toby Alderweireld

Le Great Old ne manque pas d’ambitions et souhaite frapper fort sur le marché des transferts.

L’Antwerp continue de viser haut en vue de la saison prochaine. En effet, selon le quotidien flamand HLN, le Great Old cible Dries Mertens pour se renforcer. Le Diable rouge, qui évolue à Naples depuis neuf saisons, est en fin de contrat. Du haut de ses 35 ans, le natif de Louvain a marqué l’histoire du club italien en devenant notamment le meilleur buteur de l’histoire du club avec 148 buts inscrits.

Son contrat n’étant toujours pas prolongé, l’Antwerp serait très intéressé de signer l’attaquant belge qui serait sans doute le plus gros coup du mercato. Un profil pas vraiment anodin, depuis plusieurs années, le Great Old rapatrie des (ex) Diables rouges. De plus, Mertens a évolué avec le nouvel entraîneur Mark van Bommel, sous les couleurs du PSV lors de la saison 2012-2013. Ce qui pourrait certainement faciliter les discussions pour un possible transfert.