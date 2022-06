Image insolite lors du GP du Canada: une marmotte s’invite sur la piste et se faufile entre deux pilotes

Un invité surprise s’est incrusté sur la piste du GP du Canada lors des essais libres ce vendredi. Une marmotte s’est baladée sur la piste en pleine course.

C’est une image pour le moins surprenante à laquelle nous avons assisté ce vendredi lors des essais libres du GP du Canada. En effet, une marmotte – certainement en quête d’adrénaline – s’est faufilée sur la piste du circuit de Montréal. Cette marmotte courageuse s’est frayé un chemin entre les voitures de Carlos Sainz et de Fernando Alonso, qui l’ont évité de peu.

On a donc frôlé le pire et cette marmotte est saine et sauve après ce passage impromptu, qui n’a pas causé d’accident par la même occasion.