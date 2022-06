Mondiaux de natation: Valentine Dumont éliminée dès les séries sur 400m nage libre

Dumont, 21 ans, a terminé à la 9e et avant-dernière place de la quatrième et dernière série avec un chrono de 4 : 13.33, loin de son record personnel qui est aussi le record de Belgique (4 : 00.05).

Lauréate de la 4e série, l’Américaine Katie Ledecky – triple championne du monde de la distance – a, elle, signé le meilleur temps des huit qualifiées pour la finale en 3 : 59.79. Dumont termine, elle, avec le 20e chrono des 34 engagées.

La Namuroise s’alignera aussi sur 100 m et 200 m nage libre, deux distances où elle détient aussi le record de Belgique (54.90 et 1 : 57.98). Parmi les autres Belges engagés à Budapest, Florine Gaspard sera, elle, au départ du 50 et 100 m brasse, et Fleur Vermeiren prendra part au 50 m brasse. Le record de Belgique du 50 m brasse est en possession de Florine Gaspard (30.56), tandis que celui du 100 m brasse appartient toujours à Fanny Lecluyse (1 : 06.397), aujourd’hui retraitée.

Chez les messieurs, Louis Croenen sera en lice sur 100 et 200 m papillon, lui qui possède le record de Belgique sur ces deux distances (52.00 et 1 : 55.39). Logan Vianhuys participera au 10 km en eau libre.