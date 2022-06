Manifestation et grève: Brussels Airport annonce jusqu’à huit heures d’attente lundi

Les temps d’attente à Brussels Airport pourraient s’allonger jusqu’à huit heures, ce lundi, en raison de la manifestation nationale prévue et de la grève d’une grande partie du personnel de sécurité de G4S.

En raison de la manifestation nationale prévue lundi et de la grève d’une grande partie du personnel de sécurité de G4S, les temps d’attente à Brussels Airport pourraient s’allonger jusqu’à huit heures, prévient samedi l’aéroport. Ce dernier demande aux voyageurs et voyageuses de s’éviter une telle attente en reportant leur vol dans la mesure du possible.

Il est également attendu que le personnel de manutention des bagages et d’autres entreprises de l’aéroport se joignent à la grève lundi.