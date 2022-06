Antoine Griezmann met fin à la rumeur de transfert à l’Athletic Bilbao et souhaite rester à l’Atletico Madrid

Il a mis un terme à cette rumeur grandissante via le réseau social Twitter où l’attaquant des Colchoneros a aimé les publications de deux journalistes démentant les rumeurs d’un possible départ de sa part vers l’Athletic Bilbao. Un signe qui indique, presque explicitement, que cette piste est fausse.

Une rumeur s’est répandue ces derniers jours, celle d’un possible transfert d’Antoine Griezmann à l’Athletic Bilbao, en cas d’arrivée de Marcelo Bielsa à la tête de l’équipe basque. Mais le Français n’envisagerait pas un départ et souhaite rester à l’Atlético de Madrid la saison prochaine, comme le révèle RMC Sport.

Cette piste, on la doit à la presse espagnole. Et c’est le journal madrilène AS qui a d’abord rapporté un intérêt de Bilbao pour Marcelo Bielsa en début de semaine. Ce dernier aurait d’ores et déjà soumis ses idées de transferts avec comme objectif de recruter Griezmann, un joueur qu’il affectionne particulièrement. Mais l’attaquant de 31 ans ne semble pas intéressé par ce transfert pour plusieurs raisons. D’une part, il souhaite rester chez les Colchoneros, qui seront obligés de l’acheter au Barça pour 40 millions d’euros s’il joue un minimum de 45 minutes dans plus de 50 % des matchs de l’Atlético sur deux ans. Et d’autre part, le champion du monde ne se voit pas rejoindre le rival historique de son club de cœur, la Real Sociedad, où il a évolué de 2005 à 2014.