Les Belges boudent la Coupe du monde 2022 au Qatar: seulement 1.200 tickets commandés pour le moment

Si on compare ce faible nombre de commandes aux 20.000 tickets vendus pour l’Euro 2020, et ce dès la première phase de ventes, le constat est encore plus frappant. Les supporters des Diables rouges ont vraisemblablement l’intention de boycotter cette prochaine Coupe du monde.

Les raisons de ce boycott résident notamment dans les prix exorbitants des vols et des hôtels pour se rendre au Qatar. En effet, peu voire aucune alternative « low-cost » n’existent pour voyager et loger dans cet émirat luxueux de la péninsule arabique… De quoi refroidir les Belges de faire le déplacement.

À cela s’ajoutent d’autres inquiétudes liées à l’accueil réservé aux femmes ou aux couples non-mariés ou encore à la communauté LGBT. De plus, les possibilités de faire la fête seront plus rares que lors des précédentes éditions et cette fois encore, les tarifs seront onéreux et peu avantageux pour les supporters.