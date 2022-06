Voile: Denis Van Weynbergh blessé sur le Vendée Arctique, chahuté par la météo

Avis de tempête sur le Vendée Arctique ! Ecourtée dans un premier temps, l’épreuve qualificative pour le prochain Vendée Globe a carrément été arrêtée vendredi en fin de journée, en raison de phénomènes météorologiques qui s’enchaînent et deviennent de plus en plus menaçants sur le sud de l’Islande. « La dépression est bien là, et certains vont avoir du mal à atteindre la porte Islande, et c’est pour ça que nous avons choisi d’en rester là », a expliqué le directeur de course Francis Le Goff.

Dalin déclaré vainqueur

À ce moment, Charlie Dalin (Apivia) a été déclaré vainqueur de cette épreuve écourtée, où il a devancé Jérémie Beyou (Charal) de près de 4 heures, et Thomas Ruyant (LinkedOut), arrivé encore 3 bonnes heures plus tard. Mais à ce moment, une vingtaine de skippers étaient toujours occupés à se démener face à des rafales de vent allant jusqu’à 60 nœuds, et dans une mer de plus en plus formée, pour rejoindre l’arrivée et se mettre à l’abri.