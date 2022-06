Deux trains bloqués entre Louvain et Liège: «La chaleur devient insupportable»

Deux trains sont bloqués sur les voies entre Louvain et Liège, indique Infrabel. Des centaines de voyageurs se trouvent dans les trains. Des bus sont en route pour l’un d’entre eux et de l’eau a été distribuée, ajoute la SNCB.

En raison de problèmes avec les caténaires, la circulation ferroviaire n’était plus possible samedi peu avant midi sur la ligne à haute vitesse entre Louvain et Ans, près de Liège. Deux trains sont bloqués sur les voies, indique le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel, et ce alors qu’il fait particulièrement chaud sur cette zone du pays en ce samedi 18 juin. Des centaines de voyageurs se trouvent dans les trains mais des bus sont en route pour l’un d’entre eux et de l’eau a été distribuée, ajoute la SNCB.

Emilie, une passagère concernée, a fait part de son expérience à nos confrères de RTLinfo. « On a pris ce train à 11h01 gare centrale et on était censés descendre à Eupen », raconte-t-elle. « Mais juste après Louvain, un problème technique nous a immobilisés. » Les passagers sont contraints de patienter alors que les températures augmentent. « On essaie d’ouvrir les portes ou fenêtres mais ce n’est pas possible », décrit la jeune femme. « Il fait très chaud à l’intérieur, ça commence à devenir insupportable. »