Les fans du Standard ont la parole

Alors que le Standard de Liège a repris le chemin des entraînements cette semaine, sous la houlette de son tout nouveau coach Ronny Deila, la parole est donnée aux supporters du matricule 16. Ils ont livré leur avis et leurs attentes en vue de la saison à venir…

Si le nom du nouveau coach a tardé à être dévoilé, c’est certainement car les choses voulaient être faites dans l’ordre à Sclessin. Finalement, cette annonce est arrivée juste avant la reprise des entraînements. Ainsi, le Norvégien Ronny Deila a pu être présenté à la presse. Puis il a directement pris en main l’équipe. Une formation qui, elle aussi, tarde à se dessiner mais qui devrait certainement être remaniée en vue de la saison à venir. C’est en tout cas la volonté de la plupart des supporters. « Il va falloir mettre un bon coup de balai dans le vestiaire avant de recruter. Je crois que c’est le plus urgent à gérer. Il faut retrouver des joueurs qui se donnent corps et âme pour le club et pas ce qu’on a pu voir la saison dernière », pointe Hervé, supporter du Standard depuis 25 ans.